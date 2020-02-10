В Краснодаре снесли пять торговых ларьков

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:40:03+03:00

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В кубанской столице продолжают расчищать улицы от незаконных построек. На этот раз техника добралась до пересечения улиц Красной с Хакурате. Здесь демонтировали пять торговых ларьков.

- Также снесен объект по ул. Терновой, 23 в поселке Индустриальном площадью 41,6 квадратных метра, - сказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий на еженедельной планерке.

Кроме того, демонтаж павильонов, находящихся на «скобяном» рынке, продолжается.

- В рамках демонтажа объектов, находящихся на муниципальной земле, на пересечении 4-й и 3-й линии, снесена два павильона и одно заборное ограждение, демонтированы 25 информационных стендов, - добавляет Дмитрий Водолацкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре снесут трехэтажный самострой. По оценкам экспертов, здание строили с грубейшим нарушениями технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU