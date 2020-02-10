2020-02-10T19:40:03+03:00
Общество

В Краснодаре снесли пять торговых ларьков

Демонтаж павильонов, находящихся на «скобяном» рынке, продолжается
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В кубанской столице продолжают расчищать улицы от незаконных построек. На этот раз техника добралась до пересечения улиц Красной с Хакурате. Здесь демонтировали пять торговых ларьков.

- Также снесен объект по ул. Терновой, 23 в поселке Индустриальном площадью 41,6 квадратных метра, - сказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий на еженедельной планерке.

Кроме того, демонтаж павильонов, находящихся на «скобяном» рынке, продолжается.

- В рамках демонтажа объектов, находящихся на муниципальной земле, на пересечении 4-й и 3-й линии, снесена два павильона и одно заборное ограждение, демонтированы 25 информационных стендов, - добавляет Дмитрий Водолацкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре снесут трехэтажный самострой. По оценкам экспертов, здание строили с грубейшим нарушениями технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарский край занял третью строчку в стране по вводу жилья в 2019 году
В Белореченске из-за перекала печи загорелась крыша частного дома
Кубанские легкоатлеты заняли второе место на первенстве России
В Краснодаре снесли пять торговых ларьков
На Кубани подписной тираж на периодику превысил миллион экземпляров
Мошенник из Краснодарского края под предлогом выплат от финансовой пирамиды МММ обманул пенсионерку почти на 1,5 миллиона рублей
На Кубани шестилетняя девочка выпила жидкость для унитаза
В Краснодаре на закупку пяти трамваев выделят 172 миллиона рублей
Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Кубани в 4 раза ниже эпидпорога
Этому городу нужна зелень: в Краснодаре вместо 12 тысяч срубленных деревьев посадят 20 тысяч новых
Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту
На Кубани откроют 8 центров амбулаторной онкопомощи в 2020 году
Минздрав Кубани: в регионе нет заболевших коронавирусной инфекцией
«Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее
1,5 года колонии и 50 тысяч ущерба: приговор дебоширу, избившему фельдшера в Новороссийске, оставили в силе
Мэрия Краснодара: оставшиеся без тепла дома после пожара в поселке Краснодарском подключат к генератору
В Сочи из-за морозов "укутали" экзотические растения
В Краснодаре руководителя одного из офисов «Россельхозбанка» подозревают в разглашении тайны о клиентах
В Краснодаре из-за пожара в котельной без света остались 500 человек
В Краснодаре на улице Красной сменят иллюминацию
Рухнула в обрыв: в Сочи спасли женщину, зажатую в салоне машины
В Сочи накануне Дня защитника Отечества Оксана Федорова споет с оркестром