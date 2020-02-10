На Кубани пройдет командно-штабная тренировка пожарных и спасателей

10 Февр. 2020 2020-02-10T22:48:20+03:00

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Командно-штабная тренировка пожарных и спасателей пройдет 11 февраля на базе тренировочного центра станицы Динской. В мероприятии примут участие сотрудники управления и пожарных частей.

- На учениях будут последовательно отработаны все действия в режиме ЧС. Будет потушен условный пожар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Подобные тренировки на Кубани с разными сценариями проводятся в течение всего года в крае регулярно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи горела школа. Но там был не условный, а реальный пожар. Огонь охватил 200 квадратных метров здания. Восстановить помещения смогли меньше чем за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU