11 Февр. 2020 2020-02-11T07:18:28+03:00

В Краснодаре поезд сбил мужчину, который лежал на колее

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В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте 10 февраля в 20:40 от машиниста поезда Ростов на Дону - Краснодар поступило сообщение. Он рассказал о том, что на перегоне Витаминный - Краснодар 2 насмерть сбил мужчину.

Машинист поезда заметил лежащего в железнодорожной колее человека, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

- Личность погибшего устанавливается, на вид погибшему 50-60 лет. По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, на Кубани шестилетняя девочка выпила жидкость для унитаза. Малышку доставили в больницу. ЧП произошло в Новороссийске на прошлой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU