2020-02-11T07:52:00+03:00
Происшествия

В Анапе произошел пожар в цехе по производству металлопластиковых конструкций

Огонь распространился на 320 квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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В Анапе произошел пожар в цехе по производству металлопластиковых конструкцийВ Анапе произошел пожар в цехе по производству металлопластиковых конструкцийФото: Архив "КП"
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11 февраля в 03:16 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в цехе по производству металлопластиковых конструкций, который находится в станице Анапской на улице Промышленной.

- К месту вызова незамедлительно были направлены огнеборцы. В 03:25 было установлено, что горит ангар на площади 200 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 04:32 пожар локализовали на площади 320 квадратных метров, в 06:25 – полная ликвидация.

Из здания эвакуировали 5 человек. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Напомним, в поселке Краснодарском дома после пожара в котельной подключили к дизель-генератору. Он будет работать пока не возобновят отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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