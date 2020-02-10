В поселке Краснодарском дома после пожара в котельной подключили к дизель-генератору

10 Февр. 2020 2020-02-10T23:10:46+03:00

Он будет работать пока не возобновят отопление

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Напомним, что пожар, который произошел 10 февраля в дизельной котельной в поселке Краснодарском, оставил без света и тепла 500 человек. Огонь охватил 40 квадратных метров и нарушил теплоснабжение двух жилых домов. Причины возгорания устанавливаются.

Вечером 11 февраля в ЖСК «Сити» специалисты доставили дизель-генератор муниципальной Службы спасения.

- В котельной установили самый мощный в Краснодаре мобильный дизель-генератор. Он будет работать, пока не восстановят сгоревшую котельную и не возобновят подачу отопления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что возле домов установили отапливаемые палатки. А в котельной уже начались восстановительные работы. Первым этапом работ будет уборка и замена электрики.

Департамент городского хозяйства вместе с администрацией Прикубанского округа помогают управляющей компании решить вопрос о приобретении нового оборудования для котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU