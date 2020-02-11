«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит»
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре 10 февраля. Она завершилась со счетом 78:70 в пользу хозяев паркета.
Лучшим в составе «железнодорожников» стал Джонни О’Брайант, у которого дабл-дабл из 20 и 11 подборов. Алан Уильямс набрал 16 очков и 11 подборов, у Миндаугаса Кузьминскаса 20 очков за игру.В команде «Зенита» по 11 баллов у Андрея Зубкова и Уилла Томаса.
Следующий матч состоится 29 февраля. Краснодарская команда встретится с клубом «Нижний Новгород». Игра состоится на выезде.
Напомним, кубанские легкоатлеты заняли второе место на первенстве России. Об этом сообщили в минспорте Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU