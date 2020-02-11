«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит»

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:28:21+03:00

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре 10 февраля. Она завершилась со счетом 78:70 в пользу хозяев паркета.

Лучшим в составе «железнодорожников» стал Джонни О’Брайант, у которого дабл-дабл из 20 и 11 подборов. Алан Уильямс набрал 16 очков и 11 подборов, у Миндаугаса Кузьминскаса 20 очков за игру.В команде «Зенита» по 11 баллов у Андрея Зубкова и Уилла Томаса.

Следующий матч состоится 29 февраля. Краснодарская команда встретится с клубом «Нижний Новгород». Игра состоится на выезде.

Напомним, кубанские легкоатлеты заняли второе место на первенстве России. Об этом сообщили в минспорте Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU