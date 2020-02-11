2020-02-11T10:09:57+03:00
Происшествия

СК сообщил подробности взрыва газа на Кубани, в котором пострадали три человека

Они были доставлены в больницу [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Следственным отделом СКР по краю организована проверка по сообщению о хлопке газа в одном из частных домов садоводческого товарищества Хуторок.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 10 февраля. В деревянном доме, расположенном на улице 5-й проезд, взорвался газовый баллон с последующим возгоранием. Соседи, услышав хлопок, сообщили в пожарную службу и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В результате пострадала семья из трех человек, в том числе 14-летняя девочка. Их доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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