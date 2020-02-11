СК сообщил подробности взрыва газа на Кубани, в котором пострадали три человека
Следственным отделом СКР по краю организована проверка по сообщению о хлопке газа в одном из частных домов садоводческого товарищества Хуторок.
Фото: СУ СК РФ по краю
По предварительным данным, инцидент произошел вечером 10 февраля. В деревянном доме, расположенном на улице 5-й проезд, взорвался газовый баллон с последующим возгоранием. Соседи, услышав хлопок, сообщили в пожарную службу и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
В результате пострадала семья из трех человек, в том числе 14-летняя девочка. Их доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Фото: СУ СК РФ по краю
- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU