На Кубани мужчина, угрожая монтировкой, забрал у женщины 700 рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:24:10+03:00

Когда он искал в доме ценности, потерпевшая успела выскочить на улицу

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В полицию Красноармейского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что в ее дом ворвался неизвестный мужчина, и, угрожая монтировкой, украл 700 рублей. Потом он начал искать ценности в доме, женщине удалось выбраться в этот момент на улицу, где она вызвала полицию.

- Правоохранители задержали ранее судимого 46-летнего жителя Славянского района на месте происшествия , - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Мужчина может провести в тюрьме 12 лет.

Напомним, в Славянском районе задержали рыбаков за незаконную рыбалку. Их доставили в отдел полиции. Правоохранители находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского заказника.

ИСТОЧНИК KP.RU