На Кубани родилась первая в 2020 году тройня
В Краснодарском крае родилась первая в 2020 году тройня. Малыши появились в перинатальном центре детской клинической больницы.
Это два мальчика и девочка. Вес каждого малыша – около полутора килограмма. Самочувствие детей и мамы хорошее.
- Всего в феврале на Кубани родилось 1330 детей. На свет появились 671 мальчик и 659 девочек, в пятнадцати семьях родились двойни, в одной – тройня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Первая двойня в 2020 году появилась на свет в Сочи 2 января.
Напомним, в Краснодаре провели уникальную реконструктивную микрохирургическую операцию. Хирурги избавили пациента от постоянных болей.
ИСТОЧНИК KP.RU