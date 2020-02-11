На Кубани родилась первая в 2020 году тройня

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:14:11+03:00

Это два мальчика и одна девочка

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В Краснодарском крае родилась первая в 2020 году тройня. Малыши появились в перинатальном центре детской клинической больницы.

Это два мальчика и девочка. Вес каждого малыша – около полутора килограмма. Самочувствие детей и мамы хорошее.

- Всего в феврале на Кубани родилось 1330 детей. На свет появились 671 мальчик и 659 девочек, в пятнадцати семьях родились двойни, в одной – тройня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Первая двойня в 2020 году появилась на свет в Сочи 2 января.

Напомним, в Краснодаре провели уникальную реконструктивную микрохирургическую операцию. Хирурги избавили пациента от постоянных болей.

ИСТОЧНИК KP.RU