На Афипском нефтезаводе произошло ЧП

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:43:57+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло вчера, 10 февраля, на Афипском нефтезаводе в Краснодарском крае.

- Возгорание случилось на трансформаторной подстанции, - сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго Российской Федерации. - Сработала система пожаротушения, а затем автоматически включился резервный источник питания.

Спустя полчаса, свидетельствует САЦ, возгорание было ликвидировано. Поврежденный трансформатор отписали в ремонт.

- Ни пожаров, ни возгораний не было. Вышел из строя трансформатор, вместо него включился другой. Это неопасный производственный объект. Последствия поломки ликвидировали за полчаса буквально, - рассказала «КП» - Кубань» начальник управления внешних связей Ирина Батурина. - Процессы не остановились. Все происходило в штатном режиме. Никто не пострадал.

Напомним, в октябре прошлого года жители ближайшего к НПЗ населенного пункта стали жаловаться на стойкий запах серы и кошачьих фекалий. В администрации Северского района было созвано срочное совещание, на котором глава Адам Джарим потребовал проконтролировать работу Афипского нефтезавода. Сразу после волны негодования и вмешательства властей жалобы от населения перестали поступать.

ИСТОЧНИК KP.RU