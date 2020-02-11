В Краснодаре построят новую ТЭЦ
Строительством новой ТЭЦ займутся в 2021 году, при этом будут использоваться внебюджетные средства. В ней установят несколько газовых турбин, котлы-утилизаторы и паровую турбину. Срок завершения строительства – 2024 год.
Сумма строительства составит около 36 миллиардов рублей, мощность новой ТЭЦ составит 450 МВт. По словам пресс-службы мэрии, главная задача проекта – обеспечение жителей Краснодара необходимым уровнем электроэнергии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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