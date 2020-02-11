2020-02-11T16:26:51+03:00
Общество

В Краснодаре построят новую ТЭЦ

Об этом стало известно на обсуждении Стратегии Краснодар-2030
Виталий КАРНАУХ
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Срок завершения строительства – 2024 год.Срок завершения строительства – 2024 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Строительством новой ТЭЦ займутся в 2021 году, при этом будут использоваться внебюджетные средства. В ней установят несколько газовых турбин, котлы-утилизаторы и паровую турбину. Срок завершения строительства – 2024 год.

Сумма строительства составит около 36 миллиардов рублей, мощность новой ТЭЦ составит 450 МВт. По словам пресс-службы мэрии, главная задача проекта – обеспечение жителей Краснодара необходимым уровнем электроэнергии.

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Об этом говорили на сессии, посвященной реализации Стратегии-2030 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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