2020-02-11T17:12:41+03:00
Происшествия

Полторы тысячи голубей, ястреб и енот: на Кубани гибнут животные

Виной всему – отравленное зерно
Виталий КАРНАУХ
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Специалисты провели лабораторные исследования. Фото: "KUBAN24.TV".Специалисты провели лабораторные исследования. Фото: "KUBAN24.TV".
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На сельхозполях в Динском районе Кубани местные жители обнаружили сотни мертвых голубей. Углубившись в чащи лесопосадок, были найдены трупики фазанов, конюков и даже енот-полоскун.

- Специалисты провели лабораторные исследования, причина гибели определена – животные и птицы съели отравленное зерно, разбросанное по полю, - пишет «Регион-онлайн» со ссылкой на пресс-службу краевого минприроды.

В месте происшествия взяты пробы, в лаборатории исследуют, чем именно было отравлено зерно. В настоящий момент правоохранители проводят проверку всех фактов и выясняют обстоятельства гибели птиц и животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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