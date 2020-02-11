Полторы тысячи голубей, ястреб и енот: на Кубани гибнут животные
На сельхозполях в Динском районе Кубани местные жители обнаружили сотни мертвых голубей. Углубившись в чащи лесопосадок, были найдены трупики фазанов, конюков и даже енот-полоскун.
- Специалисты провели лабораторные исследования, причина гибели определена – животные и птицы съели отравленное зерно, разбросанное по полю, - пишет «Регион-онлайн» со ссылкой на пресс-службу краевого минприроды.
В месте происшествия взяты пробы, в лаборатории исследуют, чем именно было отравлено зерно. В настоящий момент правоохранители проводят проверку всех фактов и выясняют обстоятельства гибели птиц и животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU