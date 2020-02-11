Полторы тысячи голубей, ястреб и енот: на Кубани гибнут животные

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На сельхозполях в Динском районе Кубани местные жители обнаружили сотни мертвых голубей. Углубившись в чащи лесопосадок, были найдены трупики фазанов, конюков и даже енот-полоскун.

- Специалисты провели лабораторные исследования, причина гибели определена – животные и птицы съели отравленное зерно, разбросанное по полю, - пишет «Регион-онлайн» со ссылкой на пресс-службу краевого минприроды.

В месте происшествия взяты пробы, в лаборатории исследуют, чем именно было отравлено зерно. В настоящий момент правоохранители проводят проверку всех фактов и выясняют обстоятельства гибели птиц и животных.

Ранее по теме:

В Тимашевском районе погибли сотни птиц

Местные жители винят фермеров, которые потравили грызунов на полях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU