Власти Краснодара проследят за качеством ремонта дорог
Вице-мэр кубанской столицы Артем Доронин заявил, что специалисты администрации регулярно ведут мониторинг качества дорожных работ. Результаты последнего обследования показали, что на 112 участках, а это почти 160 км, было обнаружено 157 дефектов. Больше ста из них устранили подрядные организации в рамках гарантий, остальные – по контрактному содержанию.
В феврале 2020 года заключат контракт для проведения лабораторных испытаний по оценке качества ремонта дорог.
Доронин также отметил, что в первом квартале нынешнего года устранят еще 12 дефектов.
Напомним, в 2019 году на Кубани на 33 километрах дорог установили разделители встречных транспортных потоков, а это порядка 17 тысяч столбиков.
ИСТОЧНИК KP.RU