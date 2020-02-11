Власти Краснодара проследят за качеством ремонта дорог

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:29:43+03:00

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Вице-мэр кубанской столицы Артем Доронин заявил, что специалисты администрации регулярно ведут мониторинг качества дорожных работ. Результаты последнего обследования показали, что на 112 участках, а это почти 160 км, было обнаружено 157 дефектов. Больше ста из них устранили подрядные организации в рамках гарантий, остальные – по контрактному содержанию.

В феврале 2020 года заключат контракт для проведения лабораторных испытаний по оценке качества ремонта дорог.

Доронин также отметил, что в первом квартале нынешнего года устранят еще 12 дефектов.

Напомним, в 2019 году на Кубани на 33 километрах дорог установили разделители встречных транспортных потоков, а это порядка 17 тысяч столбиков.

ИСТОЧНИК KP.RU