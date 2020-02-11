Ветерану Прикубанского округа Краснодара вручили медаль к годовщине Победы

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:58:19+03:00

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Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» вручили участнику Великой Отечественной войны Анатолию Хархардину. Награду ветеран получил накануне 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Анатолий Хархардин родился 26 июля 1934 году в военном городке Приморского края. На войну попал 10-летним подростком. Он является участником юбилейного парада Победы на Красной площади в Москве, который прошел в 2000 году. В Краснодар Хархардин приехал после армии. Учился в филиале Московского строительного института. Работал на заводе заводе ЖБИ-2. По его инициативе на территории предприятия установили мемориал боевой славы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что знак Почетного гражданина Краснодара получил участник ВОВ Юрий Иванович Кокорин. Он участник битвы за Сталинград, освобождал Европу. На фронт Юрий Иванович ушел в 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU