На Кубани в проекте «Бережливая поликлиника» участвует 91 медицинская организация

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:38:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Внедрение бережливых технологий помогло в два раза сократить время ожидания в очереди с 38 до 12 минут. А записаться на прием теперь можно за две минуты.

- На Кубани стали осваивать проект «Бережливая поликлиника» с 2017 года. Сначала принимали в нем участие 8 учреждений, к 2020 году их количество увеличилось до 91, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К 2024 году в проекте будут задействованы все детские поликлиники края и не менее 55% от числа взрослых, что составит порядка 200 медицинских организаций.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре провели уникальную реконструктивную микрохирургическую операцию. Хирурги избавили пациента от постоянных болей. Мужчина долгое время страдал тянущими болями, отеками, судорогами в ногах.

ИСТОЧНИК KP.RU