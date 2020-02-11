В Сочи из-за пожара на электроподстанции перекрыли трассу
ЧП произошло вечером 11 февраля. На электроподстанции «Ахштырь», подведомственной РЖД, случился пожар. В связи с этим в трёх автодорожных тоннелях отключилось электричество.
На месте работают спецслужбы.
- На федеральной автомобильной дороге Адлер — Красная Поляна отсутствует электроснабжение. В целях безопасности движение автотранспорта перенаправлено на федеральную автодорогу А-149 Адлер — Красная Поляна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Федеральная трасса закрыта для проезда до восстановления электроснабжения.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи новый медицинский центр окажет десятки бесплатных услуг. Жители города получат возможность пройти комплексное обследование в одном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU