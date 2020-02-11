В Сочи из-за пожара на электроподстанции перекрыли трассу

11 Февр. 2020 2020-02-11T21:19:46+03:00

В результате возгорания света нет в трех автодорожных тоннелях

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ЧП произошло вечером 11 февраля. На электроподстанции «Ахштырь», подведомственной РЖД, случился пожар. В связи с этим в трёх автодорожных тоннелях отключилось электричество.

На месте работают спецслужбы.

- На федеральной автомобильной дороге Адлер — Красная Поляна отсутствует электроснабжение. В целях безопасности движение автотранспорта перенаправлено на федеральную автодорогу А-149 Адлер — Красная Поляна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Федеральная трасса закрыта для проезда до восстановления электроснабжения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи новый медицинский центр окажет десятки бесплатных услуг. Жители города получат возможность пройти комплексное обследование в одном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU