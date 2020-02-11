2020-02-11T21:19:46+03:00
Общество

В Сочи из-за пожара на электроподстанции перекрыли трассу

В результате возгорания света нет в трех автодорожных тоннелях
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»
Изменить размер текста:

ЧП произошло вечером 11 февраля. На электроподстанции «Ахштырь», подведомственной РЖД, случился пожар. В связи с этим в трёх автодорожных тоннелях отключилось электричество.

На месте работают спецслужбы.

- На федеральной автомобильной дороге Адлер — Красная Поляна отсутствует электроснабжение. В целях безопасности движение автотранспорта перенаправлено на федеральную автодорогу А-149 Адлер — Красная Поляна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Федеральная трасса закрыта для проезда до восстановления электроснабжения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи новый медицинский центр окажет десятки бесплатных услуг. Жители города получат возможность пройти комплексное обследование в одном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хостинском районе Сочи памятную стелу, погибшим в годы ВОВ, перенесут в другое место
В Сочи из-за пожара на электроподстанции перекрыли трассу
На Кубани в проекте «Бережливая поликлиника» участвует 91 медицинская организация
В Анапе из частных домов украли имущество на 1,5 млн рублей
В Краснодаре осудят мужчину, обманувшего дольщиков при строительстве многоэтажки
Ветерану Прикубанского округа Краснодара вручили медаль к годовщине Победы
МЧС Кубани: 11-12 февраля возможны ЧС из-за сильного ветра
"Фигаро" из Сочи: местный таксист заделался мнимым риелтором в Новокузнецке
Власти Краснодара проследят за качеством ремонта дорог
Полторы тысячи голубей, ястреб и енот: на Кубани гибнут животные
В Краснодаре построят новую ТЭЦ
Мэр Сочи поздравил лучшего директора школы в регионе
На 20 лет тюрьмы сядет житель Кубани за убийство
На Кубани школьники вывесили из окна кабинета плакат с надписью «Жизнь ворам»
В Сочи ожидается сильный ветер и мокрый снег
На Афипском нефтезаводе произошло ЧП
Кража беспроводных наушников в Сочи может стоить 20-летнему парню двух лет тюрьмы
Житель Кубани угрожал пистолетом незнакомцу и забрал его BMW