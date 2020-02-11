В Новороссийске из пищевода молодого человека достали скрученные провода

11 Февр. 2020 2020-02-11T23:27:23+03:00

Он утверждает, что проглотил их случайно

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В эндоскопическое отделение Городской больницы попал молодой парень. При осмотре врачи обнаружили в верхней части пищевода инородное тело крупного размера. Была угроза повреждения, поэтому медики приступили к экстренной манипуляции.

- Был риск разрыва пищевода при поднятии инородного предмета. Но с помощью фиброгастроскопа врачи ювелирно щипцами достали конструкцию, - сообщили в Instagram горбольницы № 1 Новороссийска.

Операция была проведена удачно, в тот же день пациент смог есть. Домой его отправили уже на следующие сутки.

Примечательно, что пациент утверждал, что проглотил проводниковую конструкцию случайно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске хирурги вытащили ключ из пищевода 11-месячного ребенка. Родители не заметили, когда девочка его проглотила. Все прошло хорошо, ребенок был отправлен домой в день манипуляции.

ИСТОЧНИК KP.RU