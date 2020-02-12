В Сочи в тоннеле столкнулись четыре автомобиля

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:47:29+03:00

Один человек погиб

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 февраля в 22:50 в тоннеле № 4 трассы А-148 Дублер Курортного проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

В тоннеле проводились плановые работы по содержанию инженерного сооружения. Из-за этого одна из полос была перекрыта.

По предварительным данным, водитель за рулем Lexus протаранил стоявший автомобиль дорожной службы. После этого иномарка столкнулась грузовиком. Задело еще один автомобиль дорожных служб, припаркованный неподалеку.

В результате ДТП погиб один человек. Среди дорожных рабочих и водителей грузовиков никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственных органов, а также медики и дорожные рабочие. Движение в тоннеле восстановили в 01:56.

Напомним, в Сочи из-за пожара на электроподстанции перекрыли трассу. В результате возгорания света нет в трех автодорожных тоннелях.

ИСТОЧНИК KP.RU