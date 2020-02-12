2020-02-12T11:23:42+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина незаконно получал пенсионные выплаты

За десять лет ему выдали более 770 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина незаконно получал пенсионные выплатыНа Кубани мужчина незаконно получал пенсионные выплатыФото: Архив "КП"
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70-летний мужчина получал пенсию по инвалидности в другом регионе России, при переезде в Краснодарский край он обратился в местное госучреждение, занимающееся обязательным социальным обеспечением.

- Он подал заявлением о начислении ему пенсии по старости. Так, он десять лет получал выплаты одновременно в двух регионах страны. За этот период ему выдали более 770 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 70-летнего приезжего из другого региона России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Анапе гадалка обманула доверчивую женщину на 300 тысяч рублей. За это она проведет в тюрьме 4 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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