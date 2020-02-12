В Ейском районе местный житель перевозил немаркированное пиво

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:43:21+03:00

У него изъяли более 2 800 литров алкоголя

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На автодороге Краснодар – Ейск инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого был житель 40-летнего жителя Павловского района.

- В кузове транспорта нашли немаркированное пиво в ассортименте общим объемом 2 800 литров, без разрешительных документов на его перевозку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного составили административный протокол по части 2 статьи 14.16 КоАп. Мужчина выплатит штраф. Алкогольная продукция изъята и направлена на исследование.

Напомним, на Кубани мужчина незаконно получал пенсионные выплаты. За десять лет ему выдали более 770 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU