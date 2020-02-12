В Ейском районе местный житель перевозил немаркированное пиво
На автодороге Краснодар – Ейск инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого был житель 40-летнего жителя Павловского района.
- В кузове транспорта нашли немаркированное пиво в ассортименте общим объемом 2 800 литров, без разрешительных документов на его перевозку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного составили административный протокол по части 2 статьи 14.16 КоАп. Мужчина выплатит штраф. Алкогольная продукция изъята и направлена на исследование.
Напомним, на Кубани мужчина незаконно получал пенсионные выплаты. За десять лет ему выдали более 770 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU