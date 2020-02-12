На Кубани в аварии пострадали три человека

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:16:29+03:00

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11 февраля около 09:00 в Абинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек за рулем автомобиля «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной марки «Лексус LS». Иномаркой управлял 32-летний мужчина.

- В результате происшествия две пассажирки «Форда» и одна девушка из «Лексуса» были травмированы. Их доставили в больницу на обследование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Сочи в тоннеле столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 февраля в 22:50 в тоннеле № 4 трассы А-148 Дублер Курортного проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU