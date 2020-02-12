На Кубани в аварии пострадали три человека
11 февраля около 09:00 в Абинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 25-летний молодой человек за рулем автомобиля «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной марки «Лексус LS». Иномаркой управлял 32-летний мужчина.
- В результате происшествия две пассажирки «Форда» и одна девушка из «Лексуса» были травмированы. Их доставили в больницу на обследование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Сочи в тоннеле столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 февраля в 22:50 в тоннеле № 4 трассы А-148 Дублер Курортного проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».
ИСТОЧНИК KP.RU