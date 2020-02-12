Две школьницы устроили погром в одной из высоток в Краснодаре
В Краснодаре жильцы многоэтажного дома опубликовали видео в социальных сетях, на котором видно, как две школьницы бьют лифт ногами, а потом срывают таблички. Инцидент произошел на улице Невкипелого.
- Две подружки устроили настоящий погром в подъезде. Возмущенные жильцы дома намерены обратиться в правоохранительные органы, - сообщает «Регион online».
- Может, кто из родителей узнает своих дочерей и проведет с ними беседу. Сейчас решается вопрос о подаче заявления в полицию, - говорится в описании опубликованного ролика.
Напомним, в социальных сетях 11 февраля опубликовали фотографию, на которой изображены подростки, растягивающие плакат из окон кабинета 16 школы в Гулькевичах. Судя по снимку, молодежь скотчем пыталась его прикрепить к кирпичной стене. Теперь их ждет беседа с правоохранителями.
ИСТОЧНИК KP.RU