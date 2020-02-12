12 Февр. 2020 2020-02-12T13:12:11+03:00

Две школьницы устроили погром в одной из высоток в Краснодаре

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В Краснодаре жильцы многоэтажного дома опубликовали видео в социальных сетях, на котором видно, как две школьницы бьют лифт ногами, а потом срывают таблички. Инцидент произошел на улице Невкипелого.

- Две подружки устроили настоящий погром в подъезде. Возмущенные жильцы дома намерены обратиться в правоохранительные органы, - сообщает «Регион online».

- Может, кто из родителей узнает своих дочерей и проведет с ними беседу. Сейчас решается вопрос о подаче заявления в полицию, - говорится в описании опубликованного ролика.

Напомним, в социальных сетях 11 февраля опубликовали фотографию, на которой изображены подростки, растягивающие плакат из окон кабинета 16 школы в Гулькевичах. Судя по снимку, молодежь скотчем пыталась его прикрепить к кирпичной стене. Теперь их ждет беседа с правоохранителями.

ИСТОЧНИК KP.RU