Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила клинический госпиталь для ветеранов воин
Вице-губернатор Анна Минькова посетила краевой клинический госпиталь для ветеранов войн профессора Красовитова. Она побывала в отделении пульмонологии, пообщалась с пациентами. Большинство из них принимали участие в освобождении краевой столицы от фашистов.
Затем в актовом зале госпиталя состоялся концерт c участием коллектива краснодарской филармонии. От имени Вениамина Кондратьева Анна Минькова поздравила всех присутствующих.
- В краевом клиническом госпитале для ветеранов войн Красовитова ежегодно проходят стационарное лечение более 13 тысяч ветеранов. Он рассчитан на 700 коек, имеет 32 лечебно-диагностических отделения, в том числе 12 стационарных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возложил цветы к мемориалу «Жертвам фашистского террора». Он принял участие в митинге в честь 77-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистких захватчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU