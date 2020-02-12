2020-02-12T13:53:14+03:00
Общество

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила клинический госпиталь для ветеранов воин

Она поздравила пациентов с освобождением Краснодара от немецко-фашистских захватчиков
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Вице-губернатор Анна Минькова посетила краевой клинический госпиталь для ветеранов войн профессора Красовитова. Она побывала в отделении пульмонологии, пообщалась с пациентами. Большинство из них принимали участие в освобождении краевой столицы от фашистов.

Затем в актовом зале госпиталя состоялся концерт c участием коллектива краснодарской филармонии. От имени Вениамина Кондратьева Анна Минькова поздравила всех присутствующих.

- В краевом клиническом госпитале для ветеранов войн Красовитова ежегодно проходят стационарное лечение более 13 тысяч ветеранов. Он рассчитан на 700 коек, имеет 32 лечебно-диагностических отделения, в том числе 12 стационарных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возложил цветы к мемориалу «Жертвам фашистского террора». Он принял участие в митинге в честь 77-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистких захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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