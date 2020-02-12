2020-02-12T18:43:49+03:00
Общество

В Краснодарском крае подсчитали размер средней взятки

Она составила 910 тысяч рублей
Ева МУР@kp_kuban
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Прокуратура Краснодарского края озвучила средний размер взятки на Кубани.

- В прошлом году надзорное ведомство выявило тысячу коррупционных преступлений, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры региона. - 299 человек были осуждены, 106 из них посадили в тюрьму.

В среднем за решение вопросов взяточники в прошлом году просили 910 тысяч рублей.

Напомним, в Краснодарском краевом суде сегодня, 12 февраля, под стражу заключили экс-главы Октябрьского сельского поселения Крыловского района Геннадия Копыта. Своими действиями, по мнению правосудия, бывший глава поселения причинил ущерб. Из-за чиновника администрация не получила более 11 миллионов рублей. Но преступление удалось выявить и задокументировать сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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