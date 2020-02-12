«Вся голова в крови»: на Кубани из-за сильного ветра на мужчину упал дорожный знак

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:48:44+03:00

Знак не удержали даже каменные бордюры. Фото: "РВС".

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ЧП произошло в районе парка на улице Красной в станице Динской. Мужчина стоял возле одного из местных киосков, как вдруг на него сзади упал временный дорожный знак, цитирует очевидцев газета «РВС».

В подрядной организации, которая занимается ремонтом центральной улицы Красной, факт не опровергли, а пояснили, почему знак упал – сваренная крестовина у основания трубы не выдержала сильного порыва ветра. И не спасло даже укрепление каменными бордюрами.

По словам представителей компании, сейчас специалисты занимаются укреплением временных знаков. Пострадавший мужчина из-за полученной травмы был вынужден обратиться в больницу.

Ранее мы писали, что 12 февраля на Кубани ожидается сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU