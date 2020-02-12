«Вся голова в крови»: на Кубани из-за сильного ветра на мужчину упал дорожный знак
ЧП произошло в районе парка на улице Красной в станице Динской. Мужчина стоял возле одного из местных киосков, как вдруг на него сзади упал временный дорожный знак, цитирует очевидцев газета «РВС».
В подрядной организации, которая занимается ремонтом центральной улицы Красной, факт не опровергли, а пояснили, почему знак упал – сваренная крестовина у основания трубы не выдержала сильного порыва ветра. И не спасло даже укрепление каменными бордюрами.
По словам представителей компании, сейчас специалисты занимаются укреплением временных знаков. Пострадавший мужчина из-за полученной травмы был вынужден обратиться в больницу.
Ранее мы писали, что 12 февраля на Кубани ожидается сильный ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU