Для районов Кубани приобретут 21 передвижной медицинский комплекс

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:02:22+03:00

Муниципалитеты получат их уже в этом году

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Передвижные медицинские комплексы в этом году доставят в Абинский, Апшеронский, Брюховецкий, Гулькевичский, Ейский, Калининский, Каневской, Крыловской, Крымский, Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Северский, Староминский, Тбилисский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский районы, а также в Анапу и Сочи.

Специализированные машины переоборудованы под фельдшерско-акушерские пункты. Их закупили для работы в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек.

Такие передвижные комплексы есть уже в Белореченском, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в проекте «Бережливая поликлиника» участвует 91 медицинская организация. Медики нововведениями сокращают время ожидания в очереди. К 2024 году в проекте будут задействованы все детские поликлиники края и не менее 55% от числа взрослых, что составит порядка 200 медицинских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU