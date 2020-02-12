МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:36:18+03:00

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В Краснодарском крае и Республике Адыгея распространили экстренное предупреждение по лавиноопасности. Оно будет действовать в период с 12 по 14 февраля.

- По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в период с шести часов вечера 12 февраля до шесть часов вечера 14 февраля в горах Краснодарского края и Республику Адыгея выше 1500 лавиноопасно. Также лавиноопасно и в горах Сочи выше 1000 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели просят гостей и жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи снова ждут снег и ветер. На курорте ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. Синоптики предупреждают сочинцев и туристов , что в течение суток с вечера 12 февраля на побережье Сочи ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорьях и горах прогнозируется сильный снегопад, на дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU