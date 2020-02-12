В Кущевском районе отремонтировали Дом культуры

12 Февр. 2020 2020-02-12T20:11:59+03:00

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ДК в станице Кисляковской капитально не ремонтировалось с 1975 года.

- По нацпроекту здесь заменили окна, витражи и дверные проемы, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также капитальный ремонт сделали в районном центре культуры. В станице Кущевской давно нуждалось в обновлении.

- В Кущевской ДК построили в 1961 году. Оно приобрело современный облик одно из первых учреждений культуры района. В 2018-2019 годах здесь отремонтировали кровлю, концертный зал, фойе, холл, санузлы, - сообщили в краевом министерстве культуры.

Еще благодаря национальному проекту «Культура» детская школа искусств в Кущевской получила два новых пианино.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на оборудование для Дома культуры станицы Динской выделят более 17 млн рублей. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт на 27 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU