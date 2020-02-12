2020-02-12T20:51:46+03:00
Общество

В онкодиспансерах Кубани пройдет День открытых дверей

Профилактическую акцию организуют 15 февраля
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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День открытых дверей состоится в онкодиспансерах Армавира, Сочи, Ейска, Краснодара и Новороссийска. Он приурочен к Всемирному дню борьбы с раком.

– В профилактической акции может принять участие любой желающий. С 9 до 16 часов будут работать онкодерматологи, маммологи, ЛОР-онкологи, онкопроктологи, онкоурологи и специалисты УЗИ, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Стоит отметить, что на борьбу с онкозаболеваниями в этом году в крае будет направлено два миллиарда рублей. В частности, будет открыто восемь центров амбулаторной онкологической помощи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Кубани могут сдать кровь для детей, больных раком. Её будут принимать в мобильном комплексе, который откроется в 08:00 в краснодарском аэропорту на улице Бершанской, 355.

ИСТОЧНИК KP.RU

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