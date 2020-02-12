2020-02-12T21:53:04+03:00
Общество

Родители из Краснодара пожаловались Бастрыкину на врачей из-за гибели ребенка

Председатель СК дал месяц на расследование
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sledcom.ruФото: sledcom.ru
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве. К нему обратились жители Краснодара. Они пожаловались на действия врачей краевой больницы: при принятии родов у женщины в 2018 году умер ребенок.

- По мнению заявителей, расследование уголовного дела затягивается, а в медицинские документы врачами внесены ложные сведения о наблюдении за женщиной во время беременности. Родители умершего ребенка попросили поставить уголовное дело на контроль в центральном аппарате СК России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Александр Бастрыкин поручил в течение месяца завершить расследование по уголовному делу и направить его в суд.

- Перестаньте ломать душу людям. У них боль и горе. Даю вам месяц и жду результат, но чтобы расследование было объективным, - сказал Председатель СК России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жительница Кубани попросила председателя СК объективно расследовать дело о гибели мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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