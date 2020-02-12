На Кубани экс-полицейский подписал явку с повинной

12 Февр. 2020 2020-02-12T23:00:57+03:00

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В отдел одного из районов Краснодарского края пришел мужчина и написал явку с повинной. Он рассказал правоохранителям, что в багажнике своей иномарки хранил пистолет ПМ, глушитель и патроны.

- Мужчина сдал оружие и сообщил, что хранил его для личного пользования, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Но по некоторым данным, в участок явился бывший полицейский Халис Г. Он служил в Чечне и был уволен из органов по отрицательным мотивам. А точнее, за избиение пожилого мужчины. Несколько лет назад переехал на Кубань. И тут показал себя с не очень хорошей стороны. А чтобы увести от себя более тяжелые последствия, пошел «на сделку со следствием» и дал явку с повинной. Экс-полицейский сдал пистолет и все что к нему прилагалось.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Кавказском районе мужчина, угрожая парню пистолетом, угнал «БМВ Х-3». Он вытолкнул молодого человека из авто, а сам уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU