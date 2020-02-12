В Краснодаре водитель на Lada сбил ребенка и скрылся

12 Февр. 2020 2020-02-12T23:36:10+03:00

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ДТП произошло в краевой столице 10 февраля около 11 часов утра. На улице Красных Партизан водитель автомобиля Lada Largus сбил 6-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу с мамой в неустановленном месте. После аварии мужчина уехал с места происшествия.

- В результате ДТП ребенка госпитализировали с открытым переломом голени. Водитель Lada находится в розыске, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

В настоящее время по данному факту сотрудники дорожно-патрульной службы проводят административное расследование. Правоохранители просят всех, кто обладает хоть какой-то информацией о личности водителя или государственном регистрационном знаке указанного транспортного средства, сообщить по телефонам: 8 (918) 128-29-39 или 102.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что "Мерседес" с дамой за рулем сбил двоих подростков в Сочи. 17-летние юноши пострадали, несмотря на переход улицы по "зебре".

ИСТОЧНИК KP.RU