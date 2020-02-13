2020-02-13T00:03:33+03:00
Общество

Каратист из Сочи завоевал золотую медаль первенства Европы

Турнир по каратэ среди кадетов и юниоров проходил в Будапеште
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Сочинский спортсмен Эдуард Гаспарян вошел в состав национальной сборной. Он выступал в весовой категории до 70 кг. В этом весе бились 33 спортсмена

- Эдуард Гаспарян стал единственным спортсменом из российской сборной, кто выиграл золотую медаль, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В первом поединке сочинец победил соперника из Венгрии, затем выиграл у итальянца и опередил каратиста из Грузии. В полуфинальной встрече победил спортсмена из Латвии. А в финале Гаспарян в результате поединка с опытным бойцом из Словакии взял «золото».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что кубанские спортсмены завоевали шесть наград чемпионата Европы по конькобежному спорту. Это три «золота», «серебро» и две «бронзы». Континентальные соревнования по конькобежному спорту прошли в нидерландском городе Херевен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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