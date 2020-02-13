2020-02-13T07:23:16+03:00
Звезды

В Краснодаре в краевом колледже культуры отремонтировали спортивный зал

Здесь заменили двери, окна, покрасили стены, пол
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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Капитальный ремонт спортивного зала в Краснодарском краевом колледже культуры не проводили уже 20 лет.

- В 2019 году по государственной программе региона «Развитие культуры» были выделены средства на обновление помещений. После чего заменили двери, окна, покрасили стены, пол, потолок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Преподавателей и студентов поздравила директор Краснодарского краевого колледжа культуры Жанна Велихановна Тиунчик. Она выразила благодарность министру культуры Краснодарского края Виктории Юрьевне Лапиной за поддержку творческой молодежи.

Напомним, в Кущевском районе отремонтировали Дом культуры. На реконструкцию направили 7,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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