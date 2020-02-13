2020-02-13T08:40:48+03:00
Спорт

Кубанские спортсменки завоевали награды юниорского чемпионата мира

Соревнования прошли в Винтерберге
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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Недавно завершился юниорский чемпионат мира по бобслею и скелетону. В составе российской сборной на турнире выступали спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

- Наиболее успешно из кубанцев проявила себя Елена Мамедова. В соревнованиях женских двоек в возрастной категории «до 21 года» она показала второй результат, уступив лишь хозяйкам трассы. Замкнули тройку призеров китайские бобслеистки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры.

Еще одна представительница края Анастасия Макарова в соревнованиях двоек в категории «до 23 лет» завоевала «бронзу». На первом месте - германский экипаж, на втором - спортсменки из Китая.

Напомним, каратист из Сочи завоевал золотую медаль первенства Европы. Турнир по каратэ среди кадетов и юниоров проходил в Будапеште.

ИСТОЧНИК KP.RU

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