В Новороссийске в поселке Верхнебаканский строят спорткомплекс

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:16:35+03:00

Этот объект может быть готов уже к концу марта

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Глава Новороссийска Игорь Дяченко проинспектировал ход строительства спортивного комплекса в поселке Верхнебаканский. Возводить объект начали в сентябре 2019 года.

- Уже идут работы по внутренней отделке, устройству внутренних и наружных инженерных сетей, электроснабжению и вентиляции. Завозятся материалы для укладки спортивного покрытия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Этот объект может быть готов уже к концу марта, хотя по плану срок его сдачи в эксплуатацию – июнь 2020 года.

Напомним, капитальный ремонт спортивного зала в Краснодарском краевом колледже культуры не проводили уже 20 лет. В 2019 году по государственной программе региона «Развитие культуры» были выделены средства на обновление помещений. После чего заменили двери, окна, покрасили стены, пол, потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU