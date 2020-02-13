В Краснодаре на трех перекрестках установили «умные светофоры»

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:01:28+03:00

Они могут сокращать или продлевать фазы движения

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На трех перекрестках краевой столицы установили «умные светофоры». У них встроены специальные датчики, которые реагируют на «разрывы» в потоке. Если несколько секунд машины не пересекают стоп-линию, то сигнал переключается, движение продолжает другой поток транспорта.

- «Умные светофоры» уже установили и подключили на пересечении Лизы Чайкиной и Сормовской, Российской и Солнечной, 40-летия Победы и Школьной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин, новая техника может сокращать или продлевать фазы движения. Всего в Краснодаре такими датчиками оборудовали 38 перекрестков, каждый запрограммируют отдельно.

Напомним, для районов Кубани приобретут 21 передвижной медицинский комплекс. Муниципалитеты получат их уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU