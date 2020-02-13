2020-02-13T10:56:17+03:00
Происшествия

Пенсионерке из Лабинска, сбившей ребенка на пешеходном переходе, дали реальный срок

Она проведет 2 года 6 месяцев в колонии-поселении
Александра ПОДУШКО
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Пенсионерке из Лабинска, сбившей ребенка на пешеходном переходе, дали реальный срокПенсионерке из Лабинска, сбившей ребенка на пешеходном переходе, дали реальный срокФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел 26 января 2019 года. Женщина за рулем автомобиля «БИД QCJ715A» на пересечении улиц Декабристов и Карла Маркса в Лабинске сбила женщину и трехлетнюю девочку. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок от полученных травм скончался в больнице, женщине было назначено амбулаторное лечение. Виновница ДТП не остановилась, а уехала с места происшествия, не оказав помощь пострадавшим.

Она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). По решению суда она проведет в колонии-поселении 2 года 6 месяцев.

- Защита обжаловала приговор, но коллегия оставила его без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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