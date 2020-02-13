2020-02-13T11:08:14+03:00
Происшествия

23-летняя приезжая из ближнего зарубежья пойдет под суд за сбыт героина на территории Кубани

У нее нашли 8 свертков с кристаллическим порошкообразным веществом
Александра ПОДУШКО
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23-летняя приезжая из ближнего зарубежья пойдет под суд за сбыт героина на территории Кубани23-летняя приезжая из ближнего зарубежья пойдет под суд за сбыт героина на территории КубаниФото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции Туапсе проверили по наводке 23-летнюю приезжую из ближнего зарубежья. Им поступила информация, что она причастна к сбыту наркотиков.

В вещах злоумышленницы нашли 8 свертков с кристаллическим порошкообразным веществом белого цвета. В телефоне были записаны места тайниковых закладок на территории Туапсинского района. Правоохранители установили местонахождение этих участков, откуда изъяли пакеты с героином общей массой более 4 граммов.

- В отношении подозреваемой возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 1 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, задержанным в Сочи иностранкам-наркокурьерам грозит до 20 лет тюрьмы. Женщины занимались закладкой наркотиков по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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