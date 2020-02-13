В Динском районе под колесами иномарки погибла 35-летняя женщина

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:31:45+03:00

Она шла по проезжей части

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 февраля около 06:00 в станице Новотитаровской Динского района.

По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Рено Логан» сбил пешехода. Женщина шла по проезжей части в попутном направлении, хотя рядом был тротуар.

- В результате аварии 35-летняя местная жительница от полученных травм погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи автомобиль в результате ДТП перегородил всю улицу. Злую шутку с такси сыграл гололед и коварные пешеходы.

ИСТОЧНИК KP.RU