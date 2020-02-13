2020-02-13T12:05:12+03:00
Происшествия

Жителя Кубани, у которого внук попал под поезд, освободили от уголовной ответственности

Мать мальчика заявила, что не имеет претензий
Александра ПОДУШКО
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Жителя Кубани, у которого внук погиб под колесами поезда, освободили от уголовной ответственностиЖителя Кубани, у которого внук погиб под колесами поезда, освободили от уголовной ответственностиФото: Архив "КП"
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Горячеключевской городской суд закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении пожилого мужчины. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, 23 сентября 2019 года около 10:00 мужчина был со своим внуком около перегона «Саратовская - Псекупс». Он грубо нарушил правила дорожного движения и оставил мальчика без присмотра, отойдя на 5-8 метров. Ребенок в тот же момент попал под «Ласточку», следовавшую из Адлера в Краснодар. Предотвратить столкновение машинист поезда не успел.

- На судебном заседании мать мальчика заявила ходатайство об освобождении от уголовной ответственности пожилого мужчины в связи с примирением сторон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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