2020-02-13T12:08:58+03:00
Происшествия

В Армавире водитель «Ауди» сбил насмерть пожилого мужчину

Он переходил дорогу в неустановленном месте
Александра ПОДУШКО
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В Армавире водитель «Ауди» сбил насмерть пожилого мужчинуВ Армавире водитель «Ауди» сбил насмерть пожилого мужчинуФото: Архив "КП"
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2 февраля около 18:00 в Армавире на улице Володарского водитель автомобиля «Ауди 100» сбил пешехода.

По предварительным данным, 82-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Рядом находился пешеходный переход.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер от полученных травм скончался на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД Армавира.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 30-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Рено Логан» сбил пешехода. Женщина шла по проезжей части в попутном направлении, хотя рядом был тротуар. В результате аварии 35-летняя местная жительница от полученных травм погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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