Кубанские спортсмены завоевали награды континентального чемпионата

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:27:50+03:00

Они стали обладателями «серебра» и «бронзы»

Изменить размер текста: A A

В Риме проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. На соревнования направили представителей Краснодарского края.

Всего на итальянские ковры вышли три кубанских борца – Александр Головин (97 кг), Назир Абдуллаев (67 кг), а также Любовь Овчарова (59 кг), выступающая в женской программе.

Первые награды принесли Абдуллаев и Головин. Они стали обладателями «серебра» и «бронзы» в своих весовых категориях.

- 13 февраля в вечернюю сессию борьбу за бронзовую медаль продолжит Овчарова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры края.

Напомним, кубанские спортсменки завоевали награды юниорского чемпионата мира. Соревнования прошли в Винтерберге.

ИСТОЧНИК KP.RU