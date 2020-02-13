2020-02-13T13:13:37+03:00
Происшествия

Служебная овчарка укусила полицейского-кинолога в Краснодаре

Мужчина находится в больнице на обследовании
Александра ПОДУШКО
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Служебная овчарка укусила полицейского-кинолога в КраснодареСлужебная овчарка укусила полицейского-кинолога в КраснодареФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевой столице служебная овчарка напала на полицейского-кинолога. Животное укусило хозяина за левую руку. Мужчину для обследования доставили в медицинское учреждение.

- Полицейскому оказывают необходимую помощь. Овчарка задела только кисть сотрудника полиции, - сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что пес напал на мужчину во время погрузки животных в спецмашину. Какая судьба теперь ждет собаку, не уточняется.

Напомним, в Сочи 56-летний житель поселка Лоо попал в больницу с сильным ожогом пищевода. Мужчина жив, и уже здоров. Претензий ни к кому не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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