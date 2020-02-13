2020-02-13T14:11:18+03:00
Общество

Турецкие инвесторы планируют построить два мукомольных завода на Кубани

Они появятся в Ейском районе и поселке Юровка в Анапе
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Турецкие инвесторы планируют построить два мукомольных завода в Краснодарском крае. Об этом стало известно во время встречи губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с председателем совета директоров компании Petek Un Нуреттином Демирполатом.

- В прошлом году в крае собрали 14,5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и риса. В регионе работает около 60 заводов. Они полностью закрывают потребности края в муке. Однако власти Кубани настроены на то, чтобы это продукт стал предметом экспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Губернатор отметил, что край готов поддерживать турецкий бизнес в строительстве двух заводов. Их планируют расположить в Ейском районе и поселке Юровка в Анапе.

Напомним, власти Кубани намерены организовать авиасообщение Сочи с Индией и Ираном. Эти планы продиктованы ростом интереса иностранцев к курорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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