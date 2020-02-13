2020-02-13T13:59:06+03:00
Общество

В Славянском микрорайоне Краснодара откроется новая школа на 1100 мест

Учеников она примет уже 1 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Об этом глава краевого центра Евгений Первышов рассказал на встрече с местными жителями, которую провел вместе с председателем городской Думы Верой Галушко.

Здесь совсем недавно завершили строительство нового детского сада, совсем скоро заработает еще одна большая школа на 1100 мест. Учеников она примет уже 1 сентября.

- Также в микрорайоне продолжают ремонтировать спортивные площадки, дороги, сети ливневой канализации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как отметил глава Краснодара, такая же системная работа идет во всех частях города, включая пригородные территории. Краснодар активно участвует во всех федеральных и региональных программах и проектах.

Напомним, в Новороссийске в поселке Верхнебаканский строят спорткомплекс. Этот объект может быть готов уже к концу марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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