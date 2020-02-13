2020-02-13T17:40:27+03:00
Происшествия

«Он собирается сделать страшное!»: в Краснодаре мать зарезанного 6-летнего мальчика заявляла о пропаже сына в полицию

Ребенок болен аутизмом, поэтому женщина просила найти его как можно скорее
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Именно здесь нашли тело 33-летнего мужчины, а рядом - его сына.Именно здесь нашли тело 33-летнего мужчины, а рядом - его сына.
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В обстоятельствах трагедии, которая произошла в Краснодаре, сейчас разбираются правоохранители. Напомним, ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в поле неподалеку от психбольницы №7 найдены тела 33-летнего мужчины и его 6-летнего сына. Их тела были усыпаны ножевыми ранениями. У ребенка их обнаружили в области шеи, у отца мальчика — в области сердца. Криминалисты насчитали у мужчины шесть ран. Когда начали обследовать место происшествия, то обнаружили возможное орудие убийства - кухонный нож.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», накануне трагедии о пропаже 6-летнего сына заявляла мать мальчика. По ее словам, вечером ребенок ушел из дома вместе с 33-летним отцом.

- Женщина также сообщила, что ее ребенок состоит на учете в психоневрологическом диспансере, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - У него - аутоподобное состояние.

По словам специалистов, это легкая форма аутизма, у него может быть плохая концентрация внимания, проблемы с засыпанием, может быть неусидчив, плохо включаться в социум.

- Пожалуйста, найдите моего сына как можно скорее! - просила женщина правоохранителей. - Он может что-то страшное сделать.

При этом, как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина взял с собой паспорт, правда, свидетельство о рождении сына оставил дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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