На Кубани осудили сотрудника Росрыболовства, получавшего взятки от браконьеров

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:53:51+03:00

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В Каневском районе сотрудник Росрыболовства признан виновным во взяточничестве и незаконной рыбалке.

Напомним, в июле 2017 года мужчина начал брать взятки от браконьеров. Посредником был 41-летний местный житель, через которого злоумышленники ежемесячно передавали по 5 тысяч рублей. В результате обвиняемый получил от браконьеров взятки в размере от 10 до 30 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также сам инспектор с 1 по 20 марта 2019 года незаконно порыбачил, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на сумму свыше 490 тысяч рублей.

Сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По решению суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU