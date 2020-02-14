На Кубани водитель иномарки сбил пешехода и улетел в кювет
13 февраля около 18:00 в районе 36-километра автодороги Армавир - Николаевская произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Фольксваген Поло» сбил пешехода. После чего машину занесло, она улетела в кювет и там опрокинулась.
- В результате происшествия водитель иномарки был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение, 47-летний мужчина погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла на улице Гагарина 76 в Центральном районе Сочи. В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир такси. Молодому человеку оказана первая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU