На Кубани водитель иномарки сбил пешехода и улетел в кювет

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:43:26+03:00

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13 февраля около 18:00 в районе 36-километра автодороги Армавир - Николаевская произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Фольксваген Поло» сбил пешехода. После чего машину занесло, она улетела в кювет и там опрокинулась.

- В результате происшествия водитель иномарки был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение, 47-летний мужчина погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла на улице Гагарина 76 в Центральном районе Сочи. В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир такси. Молодому человеку оказана первая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU