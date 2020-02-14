В краснодарском крае пройдет киноакция «Фильмы Победы»

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:10:31+03:00

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Киноакция состоится в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в ВОВ. Она стартует уже в эту субботу, 15 февраля, и продлится до 1 декабря. Фильмы будут крутить в муниципальных залах и в «Кубанькино».

В ближайшую субботу зрителям покажут фильм «В шесть часов вечера после войны». Также посетителям муниципальных кинотеатров продемонстрируют «Повесть о настоящем человеке», «Рядовой Александр Матросов», «Сильные духом», «Здесь твой фронт».

В репертуар вошли и современные киноленты о войне. Например, документальный фильм «Аршалуйс» или «Коридор бессмертия».

- Показы будут проходить каждую субботу. Вход свободный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, кубанцам предлагают внести данные о своих фронтовиках в единую базу данных «Память народа». Для этого нужно «Почте России» предоставить фотографии участников боев.

ИСТОЧНИК KP.RU